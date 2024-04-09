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К экс-чиновникам Минкультуры подали иск на ₽20 млн за хищения на Соловках

Генпрокуратура потребовала ₽20 млн с экс-чиновников Минкультуры из-за хищений
Двух бизнесменов и двух бывших чиновников признали виновными в хищении при реконструкции Соловецкого монастыря: ремонт здания, которым ремонт не был нужен, сметы завышались. Замгенпрокурора потребовал взыскать с них ₽20 млн
Вид на Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
Вид на Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Генпрокуратура потребовала с четырех ответчиков почти 20 млн руб. для возмещения вреда, нанесенного в рамках хищения бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. Среди ответчиков бывший начальник департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов, пишут «Ведомости».

Цветнова и Мосолова прошлой весной признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и назначили 4 и 2 года колонии, но с учетом проведенного в СИЗО времени их освободили в зале суда. Фигурантами по делу проходили также предприниматели Сергей Семиков и Татьяна Магдеева, которые получили 3 года 9 месяцев колонии и 2 года колонии.

Их обвиняли в хищении 20 млн руб., которые были выделены на ремонт Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, фигуранты не признали вину.

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Всего на реконструкцию 70 млн объектов на архипелаге из бюджета направили примерно 6 млрд руб., к 2017 году из этой суммы освоили почти половину. СК считал, что с 2011 по 2016 год Мосолов занимался фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр, но многим либо совсем был не нужен ремонт, либо смета на работы значительно завышалась.

В деле говорилось, что легитимности действиям Мосолова придавали экспертные заключения, выданные компанией Семикова «Сфера», а за обналичивание отвечала в группе Магдеева.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минкультуры Генпрокуратура Соловецкий монастырь хищения из бюджета Игорь Ткачев
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