К экс-чиновникам Минкультуры подали иск на ₽20 млн за хищения на Соловках

Двух бизнесменов и двух бывших чиновников признали виновными в хищении при реконструкции Соловецкого монастыря: ремонт здания, которым ремонт не был нужен, сметы завышались. Замгенпрокурора потребовал взыскать с них ₽20 млн

Вид на Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Генпрокуратура потребовала с четырех ответчиков почти 20 млн руб. для возмещения вреда, нанесенного в рамках хищения бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. Среди ответчиков бывший начальник департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов, пишут «Ведомости».

Цветнова и Мосолова прошлой весной признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и назначили 4 и 2 года колонии, но с учетом проведенного в СИЗО времени их освободили в зале суда. Фигурантами по делу проходили также предприниматели Сергей Семиков и Татьяна Магдеева, которые получили 3 года 9 месяцев колонии и 2 года колонии.

Их обвиняли в хищении 20 млн руб., которые были выделены на ремонт Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, фигуранты не признали вину.

Всего на реконструкцию 70 млн объектов на архипелаге из бюджета направили примерно 6 млрд руб., к 2017 году из этой суммы освоили почти половину. СК считал, что с 2011 по 2016 год Мосолов занимался фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр, но многим либо совсем был не нужен ремонт, либо смета на работы значительно завышалась.

В деле говорилось, что легитимности действиям Мосолова придавали экспертные заключения, выданные компанией Семикова «Сфера», а за обналичивание отвечала в группе Магдеева.