Пушилин сообщил, что ВСУ впервые ударили по ДНР бомбами GLSDB
Украинские военные впервые использовали высокоточные реактивные снаряды-бомбы GLSDB при обстреле Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
Обстрел произошел в Червоногвардейском районе города Макеевка.
«Впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270», — написал Пушилин.
Он добавил, что за день при обстреле ДНР погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.
GLSDB — разработка американской Boeing и шведской Saab, представляет собой высокоточную 113-килограммовую бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок, в том числе РСЗО M270 и HIMARS. GLSDB имеет дальность действия около 150 км.
Эти бомбы вошли в американский пакет помощи Украине в феврале 2023 года, однако, как сообщило агентство Reuters, контракт на начало производства ракет был подписан только в марте, поэтому их передачу Украине пришлось отложить. Politico писала, что Киев должен был получить их в январе этого года.
Минобороны России впервые сообщило о перехвате снаряда GLSDB 28 марта 2023 года. В Белом доме не смогли подтвердить этот факт.
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