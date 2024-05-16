«Дочку» «Первого канала» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. компанию «Первый канал. Всемирная сеть» по статье о «демонстрации» ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщила РБК пресс-служба суда.

«Дочку» «Первого канала» признали виновной по ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В пресс-службе также уточнили РБК информацию, что обвинение связано с фильмом «Днюха». Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, в фильме была показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+».

Представители «Первого канала» признали вину. Они объяснили, что нарушение произошло из-за ошибки выпускающего редактора, который привлечен за это к ответственности, а сам фильм удален с интернет-ресурсов канала, передает ТАСС.

В марте суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в сериалах, размещенных на онлайн-площадке. Речь идет о сериалах «Единственный», «Анника» и «Мой мертвый бывший». Для всех трех сериалов онлайн-платформой был установлен возрастной рейтинг 16+, хотя демонстрация таких материалов несовершеннолетним запрещена.