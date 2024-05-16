 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Технологии и медиа ,  
0 

«Дочку» «Первого канала» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений

Компанию «Первого канала» оштрафовали на ₽1 млн из-за ЛГБТ-сцен в фильме «Днюха»
Фото: Piero Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Piero Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. компанию «Первый канал. Всемирная сеть» по статье о «демонстрации» ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщила РБК пресс-служба суда.

«Дочку» «Первого канала» признали виновной по ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В пресс-службе также уточнили РБК информацию, что обвинение связано с фильмом «Днюха». Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, в фильме была показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+».

Представители «Первого канала» признали вину. Они объяснили, что нарушение произошло из-за ошибки выпускающего редактора, который привлечен за это к ответственности, а сам фильм удален с интернет-ресурсов канала, передает ТАСС.

Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ
Политика
Данила Морозов

В марте суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в сериалах, размещенных на онлайн-площадке. Речь идет о сериалах «Единственный», «Анника» и «Мой мертвый бывший». Для всех трех сериалов онлайн-платформой был установлен возрастной рейтинг 16+, хотя демонстрация таких материалов несовершеннолетним запрещена.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Первый канал ЛГБТ штраф суд нетрадиционные сексуальные отношения фильм новости

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Суд в Новосибирске оштрафовал бар по делу о пропаганде ЛГБТ
Общество
Роскомнадзор предупредил Duolingo о запрете пропаганды ЛГБТ в России
Политика
Вице-чемпионка Игр обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Карпин вызвал в сборную вратаря, оставившего «Спартак» без финала Кубка Спорт, 20:51
Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов Политика, 20:46
В Думе объяснили задержку с созданием ведомства по миграционной политике Политика, 20:36
Париж обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела островов в Тихом океане Политика, 20:31
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом Политика, 20:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:27
Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив на последней секунде Спорт, 20:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Киев доложил НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя Политика, 19:59
«Спартак» объяснил выбор Станковича желанием вернуться на победный путь Спорт, 19:58
Акунин получил британскую премию Политика, 19:57
Эксперты изучили влияние спекулянтов на биткоин. Что показал анализ Крипто, 19:53
«Дочку» «Первого канала» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений Технологии и медиа, 19:52
Зеленский наложил вето на закон о родственниках в России Политика, 19:42
Головин вошел в топ-10 самых влиятельных футболистов чемпионата Франции Спорт, 19:39