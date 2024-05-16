Суд пояснил отказ соучастнику убийства Круга в отправке на спецоперацию

Александр Агеев (справа) (Фото: РИА Новости)

Решение отказать соучастнику убийства Михаила Круга Александру Агееву в направлении на военную операцию на Украину принял военный комиссариат, а не суд. Об этом РБК заявили в Московском районном суде Твери.

Там уточнили, что Агеев обратился в суд с административным иском к тверскому областному военному комиссариату. В заявлении он потребовал признать незаконным отказ военкомата от 23 октября прошлого года на его просьбу о направлении в зону боевых действий.

«Следовательно, отказывал военный комиссариат, а суд рассматривал иск Агеева, который обжаловал этот отказ», — пояснили в суде.

Агеева в сентябре 2009 года осудили пожизненно по статьям об убийстве, контрабанде оружия и участии в банде.

На обращение Агеева в военкомате пояснили, что пожизненно осужденные не включаются в списки потенциальных контрактников для участия в военной операции. Такое правило установлено приказами Минобороны, Минюста и МВД. Более того, Агеев не обращался с письменным заявлением по вопросу прохождения военной службы по контракту, говорится в заключении суда.

Шансонье Михаил Круг был убит в Твери в 2002 году. В ночь на 1 июля 2002 года в дом певца в Твери проникли злоумышленники. Круг получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.

Убийцей Круга признали участника банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова, показания на него дал Агеев. Годом позже сам убийца погиб от руки бандита, который был поклонником творчества Круга.

Агеев стал фигурантом еще нескольких дел о заказных убийствах, произошедших в начале 2000-х годов.