Интерпол назвал дату получения Иланом Шором российского гражданства
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор получил российское гражданство в 2024 году, сообщил глава молдавского отделения Интерпола Виорел Центю, передает TVR Moldova.
«Из оперативной информации нам стало известно, что Илан Шор имеет гражданство Российской Федерации с начала года, а именно с января. Информация по объявленному в международный розыск обновилась в базе данных», — сказал Центю.
Он также отметил, что в Молдавии действует закон о двойном гражданстве, то есть граждане могут иметь не более двух гражданств. «Теперь мы выяснили, что де-факто Илан Шор является гражданином трех государств», — подчеркнул глава молдавского Интерпола.
О получении российского гражданства Шор сам рассказал в интервью 15 мая. При этом бизнесмен не назвал дату, когда стал гражданином России. Кроме того, Шор заявил, что не будет отказываться от израильского гражданства, назвав Израиль своей родиной.
Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной. Бизнесмен покинул республику на фоне уголовного преследования: в 2017 году он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу.
В последние годы Шор жил в Израиле, что не помешало ему в 2019 году стать членом парламента Молдавии, но в апреле 2023 года его лишили мандата.
В апреле 2024 года на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Шор обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством».
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?