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Политика ,  
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Интерпол назвал дату получения Иланом Шором российского гражданства

Интерпол: Илан Шор получил российское гражданство в январе 2024 года
Илан Шор
Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор получил российское гражданство в 2024 году, сообщил глава молдавского отделения Интерпола Виорел Центю, передает TVR Moldova.

«Из оперативной информации нам стало известно, что Илан Шор имеет гражданство Российской Федерации с начала года, а именно с января. Информация по объявленному в международный розыск обновилась в базе данных», — сказал Центю.

Он также отметил, что в Молдавии действует закон о двойном гражданстве, то есть граждане могут иметь не более двух гражданств. «Теперь мы выяснили, что де-факто Илан Шор является гражданином трех государств», — подчеркнул глава молдавского Интерпола.

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О получении российского гражданства Шор сам рассказал в интервью 15 мая. При этом бизнесмен не назвал дату, когда стал гражданином России. Кроме того, Шор заявил, что не будет отказываться от израильского гражданства, назвав Израиль своей родиной.

Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной. Бизнесмен покинул республику на фоне уголовного преследования: в 2017 году он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу.

В последние годы Шор жил в Израиле, что не помешало ему в 2019 году стать членом парламента Молдавии, но в апреле 2023 года его лишили мандата.

В апреле 2024 года на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Шор обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством».

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Теги
Илан Шор российское гражданство Молдавия Интерпол

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Для сдачи в аренду

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