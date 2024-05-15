В аэропорту Волгограда ограничили полеты

Ограничение действовало чуть менее часа

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Аэропорт Волгограда закрыт для вылета и посадки самолетов, объявлен режим «ковер» — его объявляют, если в небе замечены посторонние объекты, передает местное издание V1. Информацию подтвердила РБК пресс-служба аэропорта.

«Из-за введенных сегодня вечером, 15 мая 2024 г., ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилет нескольких рейсов. Актуальное время движения воздушных судов обозначено на онлайн-табло аэропорта. На данный момент все ограничения сняты, самолеты готовятся к вылету. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ограничения действовали с 18:49 до 19:59 мск, сказал позднее представитель Росавиации Артем Кореняко. С 20:00 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

За период действия ограничения самолеты на запасные аэродромы не уходили, добавил он.