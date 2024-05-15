Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после атаки дрона

Фото: РИА Новости

В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на работу аэропортов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. До этого над Татарстаном был сбит украинский беспилотник.

В аэропорту Казани ограничения сняли в 9:40 мск, в Нижнекамске — в 10:05 мск.

В Росавиации объяснили, что ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов», за это время на запасные аэродромы ушли три самолета.

Полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска были временно приостановлены примерно с 7:30. Позже Минобороны России доложило, что в это время средства противовоздушной обороны сбили над Татарстаном украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Позже пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила РБК, что проверка боеготовности в Верхнеуслонском районе республики «прошла успешно».