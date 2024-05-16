Тульское оборонное предприятие опровергло публикации об атаке дронов

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Оборонное предприятие «Базальт», расположенное в Туле, не подвергалось атаке украинских беспилотников. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что дроны ВСУ атаковали «Базальт» в ночь на 16 мая.

«Вроде тихо все. Работаем нормально, штатно», — сообщили агентству в «Базальте».

РБК направил запрос в НПО «Базальт» и в «Ростех».

По информации на сайте госкорпорации «Ростех», НПО «Базальт» является ведущим разработчиком и производителем современных боеприпасов для российских армии и флота. Они также стоят на вооружении более 100 стран по всему миру.

Атаки беспилотников на энергообъекты в российских регионах участились за последние несколько месяцев. В частности, 9 мая дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Около шести аппаратов подавили, однако несколько упали на территории предприятия, там вспыхнул пожар.