Bloomberg узнал об отключении кондиционеров в ООН ради экономии бюджета

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (Фото: un.org)

Администрации Организации Объединенных Наций принимает серьезные меры в рамках экономии бюджета, из-за которой, в частности, в ее штаб-квартире в Нью-Йорке отключена система кондиционирования воздуха, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителей организации.

Также в организации запретили сверхурочную работу операторам и переводчикам, раньше стали закрывать электрические ворота в здание на Манхэттене и ввели мораторий на прием новых сотрудников. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за задержек оплаты взносов крупнейшими членами ООН.

По данным агентства, сейчас задолженность взносов в ООН составляет более 1,7 миллиарда долларов, поскольку более трети государств не провели выплаты за этот год, а некоторые страны — и за 2023 год.

Проблемы усугубила пандемия коронавируса и решение администрации предыдущего президента США Дональда Трампа сократить финансирование ООН. Между тем, Соединенные Штаты как крупнейшимй донор организации и Китай — второй по размеру взносов — должны ООН около $762 млн и $380 млн соответственно.