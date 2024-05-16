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Общество ,  
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Bloomberg узнал об отключении кондиционеров в ООН ради экономии бюджета

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (Фото: un.org)

Администрации Организации Объединенных Наций принимает серьезные меры в рамках экономии бюджета, из-за которой, в частности, в ее штаб-квартире в Нью-Йорке отключена система кондиционирования воздуха, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителей организации.

Также в организации запретили сверхурочную работу операторам и переводчикам, раньше стали закрывать электрические ворота в здание на Манхэттене и ввели мораторий на прием новых сотрудников. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за задержек оплаты взносов крупнейшими членами ООН.

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Политика
Фото:UN Photo

По данным агентства, сейчас задолженность взносов в ООН составляет более 1,7 миллиарда долларов, поскольку более трети государств не провели выплаты за этот год, а некоторые страны — и за 2023 год.

Проблемы усугубила пандемия коронавируса и решение администрации предыдущего президента США Дональда Трампа сократить финансирование ООН. Между тем, Соединенные Штаты как крупнейшимй донор организации и Китай — второй по размеру взносов — должны ООН около $762 млн и $380 млн соответственно.

Как финансируется ООН?

Все расходы ООН покрываются в рамках ее бюджетов за счет обязательных и добровольных взносов всех 193 ее государств-членов — это положение указано в ст.17 устава организации.

Каждая страна платит взносы в соответствии со специальной шкалой, которая пересматривается каждые три года. Основным критерием шкалы является платежеспособность государства.

В 2000 году Генассамблея ООН установила, что размер индивидуального взноса не должен превышать 22% от общего бюджета организации. Именно эту — максимально возможную — долю бюджета ООН и составляют отчисления США. Россия по данным на 2017 год занимает девятое место по размеру финансирования ООН, ее взносы составляют чуть более 3% бюджета — это $85,74 млн.

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Теги
ООН финансовые трудности взносы

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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