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Общество ,  
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Главного кадровика Минобороны поместили на карантин в СИЗО «Лефортово»

Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Администрация следственного изолятора «Лефортово» поместила на карантин начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Юрию Васильевичу предстоит пройти карантин, который может продлиться до десяти дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом, после чего он будет переведен из карантина и появится сокамерник», — рассказал Мельников.

По его словам, Кузнецов находится в камере площадью от 8 до 12 кв. м, вероятно, без соседа. В помещении должен быть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник.

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Мельников добавил, что от общения с членами ОНК Москвы Кузнецов отказался по неизвестной причине. По его словам, чаще всего такие действия связаны с тем, что человек находится в шоковом сосоянии или с ухудшением здоровья. 

В том же СИЗО содержится другой сотрудник Минобороны — замминистра Тимур Иванов, обвиняемый по другому делу, но тоже о крупной взятке. Он от общения с ОНК также отказался.

По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», когда занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил. Этот орган обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения задач по управлению армией.

Кузнецов руководил 8-м управлением Генштаба Вооруженных сил с 2010 по 2023 год. В мае 2023 года его назначили начальником Главного управления кадров Минобороны.

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Теги
Минобороны взятка фигурант «Лефортово» карантин

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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На будущее

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Читать
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