Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ
Российские средства ПВО за сутки сбили три истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
В ведомстве не уточнили, в каких районах уничтожили истребители. Всего с начала боевых действий российские военные сбили 600 украинских самолетов, отметило Минобороны.
Также в зоне военной операции уничтожены 25 дронов, семь ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов HIMARS и «Ольха», пять французских бомб Hammer и четыре ракеты HARM, добавили в Минобороны.
Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских самолетов. Так, в начале апреля военные сбили самолеты Су-27 в районе населенных пунктов Райское и Краматорск в ДНР.
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