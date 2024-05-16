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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО за сутки сбили три истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

В ведомстве не уточнили, в каких районах уничтожили истребители. Всего с начала боевых действий российские военные сбили 600 украинских самолетов, отметило Минобороны.

Также в зоне военной операции уничтожены 25 дронов, семь ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов HIMARS и «Ольха», пять французских бомб Hammer и четыре ракеты HARM, добавили в Минобороны.

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Фото:Минобороны РФ

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских самолетов. Так, в начале апреля военные сбили самолеты Су-27 в районе населенных пунктов Райское и Краматорск в ДНР.

Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ
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Теги
ПВО Минобороны ВСУ Военная операция на Украине МиГ-29

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