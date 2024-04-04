Российские военные сбили украинский Су-27 в ДНР
Российские военные средствами ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины в районе города Краматорск в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Кроме того, военные уничтожили 196 дронов и перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 582 украинских самолета.
Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинских самолетов.
В частности, 1 апреля военные сбили Су-27 в районе населенного пункта Райское ДНР, 27 февраля — Су-25 над Михайловкой в Николаевской области.
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