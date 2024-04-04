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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили украинский Су-27 в ДНР

Минобороны: российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины (Фото: Николай Тыс / SOPA Images / Sipa USA / Global Look Press)

Российские военные средствами ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины в районе города Краматорск в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, военные уничтожили 196 дронов и перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 582 украинских самолета.

Минобороны отчиталось о сбитых украинских Су-27 и МиГ-29
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Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинских самолетов.

В частности, 1 апреля военные сбили Су-27 в районе населенного пункта Райское ДНР, 27 февраля — Су-25 над Михайловкой в Николаевской области.

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Минобороны ДНР Су-27
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