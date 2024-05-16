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Покушение на Фицо ,  
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Медведев назвал напавшего на Фицо «Гаврило Принципом шиворот-навыворот»

Медведев: нападение на Фицо — квинтэссенция русофобской Европы
Сюжет
Покушение на Фицо
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Поступок совершившего покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фица — «квинтэссенция русофобской Европы», готовой пожертвовать своими гражданами ради поддержки США, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Да, совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот», — написал он в телеграм-канале. По словам Медведева, таких, как Фицо, «в Европе единицы», поэтому им необходимо заняться своей безопасностью.

Фицо относится к той части властей, которая не потеряла связь с реальностью и не желает гражданам «превратиться в серый радиоактивный пепел», добавил зампред. «Желаю поправиться как можно быстрее», — заключил он.

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Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. По данным Standard, в премьера попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. Операция длилась около пяти часов. 

Стрелка задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Перед допросом он заявил, что не разделяет политические решения правительства страны. Сын злоумышленника не подтвердил негативное отношение отца к властям, но сообщил, что тот не голосовал за партию Фицо.

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Дмитрий Медведев покушение Роберт Фицо
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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