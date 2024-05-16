Глава района в Курской области призвала мужчин не носить камуфляж
Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева попросила мужчин не носить камуфляжные костюмы, так как «это может сыграть против них». Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
«Все мы знаем, что наш район является приграничным и более подвержен атакам со стороны противника. Просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы, это может сыграть против вас», — сказано в сообщении.
Она также уточнила, что стоит избегать мест скопления военнослужащих и военной техники, а также попросила не выкладывать фото и видеоматериалы с мест падений БПЛА, работы ПВО или ее последствий. «Вы помогаете противнику корректировать его работу и подвергаете опасности не только сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак, но и самих себя», — сообщила Дегтярева.
В 2023 году в Думе предлагали ввести уголовное наказание для снимающих полеты дронов. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявлял о подготовке закона с наказанием за подобные действия.
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