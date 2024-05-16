 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

Глава района в Курской области призвала мужчин не носить камуфляж

Фото: Александр Артеменков / ТАСC
Фото: Александр Артеменков / ТАСC

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева попросила мужчин не носить камуфляжные костюмы, так как «это может сыграть против них». Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Все мы знаем, что наш район является приграничным и более подвержен атакам со стороны противника. Просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы, это может сыграть против вас», — сказано в сообщении.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС


Она также уточнила, что стоит избегать мест скопления военнослужащих и военной техники, а также попросила не выкладывать фото и видеоматериалы с мест падений БПЛА, работы ПВО или ее последствий. «Вы помогаете противнику корректировать его работу и подвергаете опасности не только сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак, но и самих себя», — сообщила Дегтярева.

В 2023 году в Думе предлагали ввести уголовное наказание для снимающих полеты дронов. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявлял о подготовке закона с наказанием за подобные действия.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
камуфляж Курская область глава района

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Ракетная опасность в Белгородской области действовала девять минут Политика, 13:13
Зеленский провел заседание ставки в Харькове Политика, 13:12
Москва и Пекин осудили предложения изымать зарубежные активы Политика, 13:10
4 сценария применения YandexGPT в работе айтишника с примерами промптов Pro, 13:06
В Академии художеств назвали Андрияку открытым и честным человеком Общество, 13:05
Коллеги назвали Андрияку жизнелюбом, посвятившим жизнь искусству Общество, 13:03
Названы дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой Общество, 13:01
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:54
Рекордсмен КХЛ стал тренером вратарей «Металлурга» Спорт, 12:49
В Иркутской области мужчина зарезал жену во время развода в ЗАГСе Общество, 12:47
Умер Сергей Андрияка. Вспоминаем яркие высказывания художника и педагога Life, 12:43
Си Цзиньпин вновь угостил Путина уткой по-пекински Общество, 12:43
С оркестром и эскортом мотоциклистов: первый день визита Путина в Китай Политика, 12:41
Россия и Китай расширят масштабы совместных военных учений Политика, 12:38