Глава района в Курской области призвала мужчин не носить камуфляж

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Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева попросила мужчин не носить камуфляжные костюмы, так как «это может сыграть против них». Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Все мы знаем, что наш район является приграничным и более подвержен атакам со стороны противника. Просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы, это может сыграть против вас», — сказано в сообщении.

Она также уточнила, что стоит избегать мест скопления военнослужащих и военной техники, а также попросила не выкладывать фото и видеоматериалы с мест падений БПЛА, работы ПВО или ее последствий. «Вы помогаете противнику корректировать его работу и подвергаете опасности не только сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак, но и самих себя», — сообщила Дегтярева.

В 2023 году в Думе предлагали ввести уголовное наказание для снимающих полеты дронов. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявлял о подготовке закона с наказанием за подобные действия.