В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области второй раз за день, об этом сообщило региональное правительство в Telegram.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении. Сигнал был получен 14 мая в 23:51 по мск.
В правительстве добавили, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Последний раз опасность атаки беспилотников в регионе объявляли 14 мая в 17:55 по мск. Отменили его в 19:27.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.
В ночь на 13 мая в Курской области сбили восемь украинских беспилотников. Никто не пострадал. Власти рекомендовали жителям при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним и не трогать, а сообщить о находке в экстренные службы.
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