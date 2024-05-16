Володин заявил, что Киев втягивает США и Европу в большую войну

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Киев втягивает Вашингтон и европейские страны в большую войну, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Киев убеждает США разрешить применять американское оружие на российской территории, отметил Володин. Действия Украины приведут к «трагедии, которая может затронуть все человечество», считает политик.

«Использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам России потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», — написал спикер Думы.

Политики западных стран должны осознать свою ответственность, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба, добавил спикер Госдумы.

15 мая Politico сообщило, что Киев намерен убедить администрацию США снять запрет на использование американского оружия для атак на российские территории. Прибывшие в Вашингтон представители Украины намерены заручиться помощью конгресса по этому вопросу.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Удары украинские войска наносят в том числе с помощью западного оружия.

В частности, 15 мая Крым атаковали ракетами ATACMS. В Севастополе в результате удара повреждены два частных дома и машина, в еще одном доме повреждены шесть окон.