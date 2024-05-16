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Военная операция на Украине ,  
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Володин заявил, что Киев втягивает США и Европу в большую войну

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Киев втягивает Вашингтон и европейские страны в большую войну, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Киев убеждает США разрешить применять американское оружие на российской территории, отметил Володин. Действия Украины приведут к «трагедии, которая может затронуть все человечество», считает политик.

«Использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам России потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», — написал спикер Думы.

Политики западных стран должны осознать свою ответственность, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба, добавил спикер Госдумы.

Politico узнала о требовании Киева снять запрет США на атаки на Россию
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

15 мая Politico сообщило, что Киев намерен убедить администрацию США снять запрет на использование американского оружия для атак на российские территории. Прибывшие в Вашингтон представители Украины намерены заручиться помощью конгресса по этому вопросу.

Силы ПВО сбили над Крымом пять ATACMS
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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Удары украинские войска наносят в том числе с помощью западного оружия.

В частности, 15 мая Крым атаковали ракетами ATACMS. В Севастополе в результате удара повреждены два частных дома и машина, в еще одном доме повреждены шесть окон.

Володин заявил, что Киев втягивает США и Европу в большую войну
Володин заявил, что Киев втягивает США и Европу в большую войну

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Военная операция на Украине Украина Россия Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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На будущее

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Читать
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