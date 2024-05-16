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Покушение на Фицо ,  
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Песков заявил, что Словакия не просила помощи после покушения на Фицо

Песков: Россия не получала обращения о помощи в расследовании покушения на Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Москва не получала обращений за помощью в расследовании обстоятельств покушения на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких обращений за помощью в расследовании не было, хотя мы слышали заявления словацкой стороны о том, что это имеет политический подтекст», — сказал он. Песков подчеркнул, что Кремль «самым решительным образом» осуждает нападение на одного из представителей руководства Словакии.

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Задержанный (в центре) на месте покушения

Покушение на Роберта Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. По данным Standard, в премьера попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. У него произошло кровоизлияние в брюшной полости.

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Стрелка задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Перед допросом он заявил, что не разделяет политические решения правительства страны. Сын злоумышленника не подтвердил негативное отношение отца к властям, но сообщил, что тот не голосовал за партию Фицо.

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Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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