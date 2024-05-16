Над Брянской областью сбили дрон
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
Сбитый дрон относился к самолетному типу, уточнил губернатор. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Почепский район Брянской области не является приграничным, расстояние от него до границы России с Черниговской областью Украины — порядка 32 км.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, 15 мая дроны атаковали села Цаповка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Белгородской области.
Там же в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка дрон атаковал легковой автомобиль. Произошел взрыв, пострадали водитель и два пассажира.
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