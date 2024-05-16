 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью сбили дрон

Губернатор Богомаз: ПВО сбила дрон над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Сбитый дрон относился к самолетному типу, уточнил губернатор. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Дроны атаковали три села в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Почепский район Брянской области не является приграничным, расстояние от него до границы России с Черниговской областью Украины — порядка 32 км.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, 15 мая дроны атаковали села Цаповка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Белгородской области.

Там же в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка дрон атаковал легковой автомобиль. Произошел взрыв, пострадали водитель и два пассажира.

Над Брянской областью сбили дрон
Над Брянской областью сбили дрон

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Дроны атаковали три села в Белгородской области
Политика
Гладков возмутился беспечностью обстрелянных дроном белгородцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Минфин заявил об обсуждении условий выдачи семейной ипотеки Экономика, 02:31
Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке Политика, 02:17
Умер народный артист России Олег Леваков Общество, 01:54
Главы МИД Литвы и Эстонии выступили перед митингующими в Тбилиси Политика, 01:52
Франция задействует армию из-за беспорядков в Новой Каледонии Политика, 01:33
Над Брянской областью сбили дрон Политика, 01:10
Два человека пострадали при обстреле Шебекино Политика, 00:59
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В ВСУ заявили об отходе «на более выгодные позиции» в районе Купянска Политика, 00:37
Силы ПВО сбили над Крымом пять ATACMS Политика, 00:34
Названы дата и место прощания с журналистом Кононенко Общество, 00:30
Захарова пожелала выздоровления пережившему покушение премьеру Словакии Политика, 00:25
Появились кадры прибытия Путина в Китай Политика, 00:11
«Аталанта» Миранчука проиграла «Ювентусу» в финале Кубка Италии Спорт, 00:07
«Сколково» начал обсуждать открытие офисов с индийскими компаниями Технологии и медиа, 00:05