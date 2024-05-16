Появились кадры прибытия Путина в Китай
Президент России Владимир Путин приехал в Китай с государственным визитом. Это первая заграничная поездка российского президента после инаугурации. Визит продлится два дня — 16 и 17 мая.
На кадрах видно приземление в аэропорту самолета президента. Далее он выходит по трапу, его встречают внизу машины с кортежем из мотоциклистов.
В программе встречи — встреча с Си Цзиньпином, в которой кроме прочих, примут участие экс-министр обороны и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, а также новый министр обороны Андрей Белоусов. Переговоры лидеров стран пройдут в узком и расширенном составах. В планах — обсуждение партнерства по разным направлениям и определение путей его развития, сообщали в Кремле. Стороны должны подписать несколько соглашений и выступить перед журналистами.
На второй день в Харбине будет открыт VIII Российско-китайский ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Президент России встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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