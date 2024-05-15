Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до ₽17,7 тыс. в 2025 году

Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум в России по меньшей мере до 17 733 руб. на душу населения в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на душу населения из расчета на месяц. Для трудоспособного населения он равен 16 844 руб. Детям полагается прожиточный минимум в 14 989 руб., а пенсионерам — 13 290 руб.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения должен вырасти на 2 280 руб. год к году, а для трудоспособного населения — на 2 485 руб. Для пенсионеров он вырастет соответственно на 1 960 руб., а для детей — на 2 212 руб.

Размер прожиточного минимума используется для оценки нуждаемости населения, от него также зависят размеры социальных выплат. При его росте одновременно увеличиваются размеры выплат нуждающимся семьям с детьми, федеральные и региональные доплаты к пенсиям, а также размер социального контракта по некоторым направлениям.