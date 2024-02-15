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Минобрнауки рекомендовало повысить стипендии до прожиточного минимума

Минобрнауки рекомендовало повысить стипендии до прожиточного минимума
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Минобрнауки направило в вузы письмо с рекомендацией закрепить размер студенческих стипендий на уровне не ниже прожиточного минимума, заявил замминистра Константин Могилевский, передает ТАСС,

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал он.

Материал дополняется.

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