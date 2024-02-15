Минобрнауки рекомендовало повысить стипендии до прожиточного минимума
Минобрнауки направило в вузы письмо с рекомендацией закрепить размер студенческих стипендий на уровне не ниже прожиточного минимума, заявил замминистра Константин Могилевский, передает ТАСС,
«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал он.
Материал дополняется.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета