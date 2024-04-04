Голикова: прожиточный минимум с 2020 года вырос на 36,7 процента

Голикова сообщила о росте прожиточного минимума с 2020 года на 36,7%

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

С 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 36,7%, это на 6,4% выше уровня инфляции за аналогичный период, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период», — сказала она в приветствии участникам XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.

Голикова добавила, что с 1 января минимальный размер оплаты труда увеличили на 18,5% — до 19 242 руб. Это на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения, подчеркнула вице-премьер.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России на душу населения установлен в размере 15,453 тыс. руб., для трудоспособного населения — 16,844 тыс. руб.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Его размер определяет правительство России. В 2024 году прожиточный минимум регулирует закон о федеральном бюджете.

В каждом регионе величина прожиточного минимума рассчитывается индивидуально. Например, в Москве он составляет 22,662 тыс. руб. в расчете на душу населения, а для трудоспособного населения — 25,879 тыс. руб.