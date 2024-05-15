Стрелявший в Фицо оказался писателем

71-летний Юрай Цинтула из города Левице — писатель и основатель местного литературного клуба. Его сын не стал подтверждать, что мужчина негативно относится к партии Фицо SMER, но сказал, что тот не голосовал за нее

Момент задержания стрелявшего в Роберта Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо был писателем, сообщает местный телеканал Markiza. Aktuality.sk пишет, что стрелок выпустил несколько сборников.

Злоумышленник — 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга».

По данным Aktuality.sk, раньше он работал в частном охранном предприятии.

Портал связался с сыном стрелка. Тот сказал, что не имеет понятия, почему произошло нападение, пенсионер не говорил о своих намерениях. В ответ на вопрос о негативном отношении своего отца к партии Фицо SMER («Направление — социальная демократия») сын сказал только, что тот не голосовал за эту партию.

После стрельбы нападавшего задержали. Он стрелял из короткоствольного ружья, которым владел легально, законность собственности подтвердил его сын. Перед тем как открыть огонь, злоумышленник крикнул Фицо: «Робо, иди сюда».

Покушение на Фицо произошло у культурного центра в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Из Гандловы раненого премьера на вертолете направили в близлежащий город Банска-Бистрица для проведения операции. В Братиславу, которая находится более чем в 100 км от Гандловы, его решили не доставлять из-за необходимости срочно оказать помощь. Власти сообщили, что состояние Фицо угрожает его жизни.

Издание Plus со ссылкой на источник сообщало, что премьер получил ранения в грудь, живот и руку, прозвучало до пяти выстрелов.