Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии Фицо
Насилию нет места в европейской политике, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.
«Я глубоко потрясен новостью о трусливом нападении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилие не должно существовать в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии», — написал Шольц в соцсети X (ранее Twitter).
Покушение также осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Словакии Зузана Чапутова.
Нападение на Роберта Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр вышел к людям, чтобы пожать им руки. В это время стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо», — и сделал несколько выстрелов в политика.
Стрелявшего задержали. Фицо на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны.
Местный телеканал Markiza сообщил, что в премьера стрелял 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. По данным Aktuality.sk, он выпустил несколько поэтических сборников. Ранее подозреваемый работал в частном охранном предприятии.
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