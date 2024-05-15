Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии Фицо

Шольц после покушения на Фицо заявил, что насилию нет места в политике Европы

Роберт Фицо и Олаф Шольц во время встречи, состоявшейся в январе 2024 года (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Насилию нет места в европейской политике, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.

«Я глубоко потрясен новостью о трусливом нападении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилие не должно существовать в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии», — написал Шольц в соцсети X (ранее Twitter).

Покушение также осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Словакии Зузана Чапутова.

Нападение на Роберта Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр вышел к людям, чтобы пожать им руки. В это время стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо», — и сделал несколько выстрелов в политика.

Стрелявшего задержали. Фицо на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны.

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Местный телеканал Markiza сообщил, что в премьера стрелял 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. По данным Aktuality.sk, он выпустил несколько поэтических сборников. Ранее подозреваемый работал в частном охранном предприятии.