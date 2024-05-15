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Покушение на премьера Словакии ,  
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Dennik N узнал, что в Фицо стреляли из зарегистрированного оружия

Dennik N: в премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия
Сюжет
Покушение на премьера Словакии
Задержанный на месте происшествия
Задержанный на месте происшествия (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Мужчина, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легального зарегистрированного короткоствольного оружия. Об этом сообщает Dennik N.

По данным издания, задержанный стрелок родился в 1953 году. Aktuality также пишет, что подозреваемый, по предварительным данным, владел оружием на законных основаниях.

Как пишет Aktuality, нападавший мужчина придерживается левых политических взглядов, увлекался написанием стихотворений и издал несколько поэтических сборников. В 2016 году он работал в частной охранной фирме.

Полицейские около места стрельбы в премьер-министра Словакии. Видео
Политика

Покушение на премьера Словакии произошло в городе Гандлова: когда Фицо вышел к местным жителям после заседания правительства, раздалось несколько выстрелов. По данным полиции, стрелок целился именно в политика.

Стрелка сразу же задержали. Премьера эвакуировали на вертолете в больницу в Братиславе. Фицо получил несколько огнестрельных ранений и находится «в опасном для жизни состоянии», «следующие несколько часов будут решающими», сообщила пресс-служба политика. По данным издания Plus, премьер ранен в грудь, живот и руку.

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Словакия Роберт Фицо покушение стрелок оружие

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