Dennik N узнал, что в Фицо стреляли из зарегистрированного оружия
Мужчина, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легального зарегистрированного короткоствольного оружия. Об этом сообщает Dennik N.
По данным издания, задержанный стрелок родился в 1953 году. Aktuality также пишет, что подозреваемый, по предварительным данным, владел оружием на законных основаниях.
Как пишет Aktuality, нападавший мужчина придерживается левых политических взглядов, увлекался написанием стихотворений и издал несколько поэтических сборников. В 2016 году он работал в частной охранной фирме.
Покушение на премьера Словакии произошло в городе Гандлова: когда Фицо вышел к местным жителям после заседания правительства, раздалось несколько выстрелов. По данным полиции, стрелок целился именно в политика.
Стрелка сразу же задержали. Премьера эвакуировали на вертолете в больницу в Братиславе. Фицо получил несколько огнестрельных ранений и находится «в опасном для жизни состоянии», «следующие несколько часов будут решающими», сообщила пресс-служба политика. По данным издания Plus, премьер ранен в грудь, живот и руку.
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