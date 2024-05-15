Президент Словакии пожелала сил пережившему покушение премьеру Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова осудила покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо и пожелала ему сил, сообщает Aktuality со ссылкой на заявление администрации президента.
«Я в шоке. Желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — сказала она.
Покушение произошло в городе Гандлова днем 15 мая. Неизвестный выстрелил в премьера несколько раз после того, как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны.
Издание Plus пишет, что стрелявший перед нападением выкрикнул: «Иди сюда, Робо». Всего было сделано пять выстрелов.
Plus со ссылкой на источник уточняет, что Фицо получил ранения в живот и руку. Собеседник издания отметил, что жизнь премьера вне опасности, в скором времени его прооперируют.
По данным Aktuality, Фицо отправили на вертолете в больницу Банска-Бистрицы.
Стрелявший был задержан.
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