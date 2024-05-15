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Покушение на премьера Словакии ,  
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«Вечерние новости» узнали о плане Орбана и Вучича проведать раненого Фицо

«Вечерние новости»: Орбан и Вучич посетят премьера Словакии Фицо после покушения
Сюжет
Покушение на премьера Словакии

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планируют посетить словацкого премьера Роберта Фицо, который был ранен при покушении. Об этом сообщает сербская газета «Вечерние новости».

По информации издания, визит будет сделан в ближайшие два-три дня.

Орбан прокомментировал покушение на премьера Словакии в соцсети X (ранее Twitter). «Я был глубоко потрясен чудовищным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление!» — написал венгерский премьер.

Вучич также заявил, что «шокирован» покушением, и назвал Фицо «большим другом Сербии и своим лично». «Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал сербский президент в X.

Вучич заявил, что шокирован покушением на своего друга Фицо
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Нападение на Роберта Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр вышел к людям, чтобы пожать им руки, когда стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо» и сделал несколько выстрелов в политика.

Стрелявшего задержали. Фицо находится в состоянии, угрожающем жизни, говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Премьера перевезли на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны.

Покушение на Фицо осудили президент Словакии Зузана Чапутова и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чапутова в ближайшее время выступит с отдельным заявлением. Пресс-конференцию в 17:00 по местному времени (18:00 мск) проведут Минздрав и МВД Словакии, передает Dennikn.

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Теги
Виктор Орбан Александр Вучич Роберт Фицо Словакия Сербия Венгрия покушение

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