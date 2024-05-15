 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Покушение на премьера Словакии ,  
0 

Вучич заявил, что шокирован покушением на своего друга Фицо

Вучич заявил, что шокирован покушением на своего друга премьера Словакии Фицо
Сюжет
Покушение на премьера Словакии
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо.

Об этом Вучич написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). При этом президент Сербии назвал словацкого премьера своим другом и другом своей страны.

«Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал Вучич.

Глава Еврокомиссии назвала гнусным покушение на словацкого премьера Фицо
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Днем 15 мая неизвестный открыл стрельбу по словацкому премьеру в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. По данным издания Plus, премьер-министр вышел к людям, чтобы пожать им руки, когда стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо», — и сделал несколько выстрелов в политика.

Стрелявшего задержали.

На странице Фицо в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилось сообщение о том, что премьер находится в состоянии, угрожающем жизни. Его перевозят на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны. «Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в сообщении.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
Роберт Фицо Словакия Александр Вучич Сербия покушение

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Глава Еврокомиссии назвала гнусным покушение на словацкого премьера Фицо
Политика
Неизвестный несколько раз выстрелил в премьера Словакии Фицо
Политика
Президент Словакии пожелала сил пережившему покушение премьеру Фицо
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 16:33
Путин назвал одно из важнейших направлений работы Дюмина Политика, 17:26
Стали известны детали о стрелявшем в премьера Словакии Фицо Политика, 17:21
Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 12 матчей Спорт, 17:20
Как премьера Словакии увезли с места покушения. Видео Политика, 17:19
На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж Политика, 17:13 
Photoshop везде встроил ИИ. Как с ним теперь работать — Fast Company Pro, 17:11
«Магнит» возглавит выходец из McKinsey и «Русагро» Бизнес, 17:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Словакии заявили об угрожающем жизни состоянии Фицо после покушения Политика, 17:09
Вучич заявил, что шокирован покушением на своего друга Фицо Политика, 17:03
«Спартак» заявил, что горечь от проигрыша «Балтике» не описать словами Спорт, 16:51
Глава Еврокомиссии назвала гнусным покушение на словацкого премьера Фицо Политика, 16:50
Автокриминалист сообщил о новой угрозе для машин из параллельного импорта Авто, 16:47
Премьер Словакии Фицо при покушении получил ранения в живот, грудь и руку Политика, 16:35
Знаменосца Австралии на Олимпиаде отстранили за совращение фигуристки Спорт, 16:35