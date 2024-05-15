Вучич заявил, что шокирован покушением на своего друга Фицо
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо.
Об этом Вучич написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). При этом президент Сербии назвал словацкого премьера своим другом и другом своей страны.
«Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал Вучич.
Днем 15 мая неизвестный открыл стрельбу по словацкому премьеру в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. По данным издания Plus, премьер-министр вышел к людям, чтобы пожать им руки, когда стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо», — и сделал несколько выстрелов в политика.
Стрелявшего задержали.
На странице Фицо в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилось сообщение о том, что премьер находится в состоянии, угрожающем жизни. Его перевозят на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны. «Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в сообщении.
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