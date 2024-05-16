Длинные майские каникулы повысили турпоток за границу на 73%

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Решение российских властей удлинить майские каникулы 2024 года привело к увеличению поездок из России за рубеж в этот период на 73% по сравнению с периодом выходных 2023 года. Это следует из результатов исследования сервиса путешествий МТС Travel (есть у РБК).

Аналитики сравнивали периоды 28 апреля — 12 мая 2024 года и 29 апреля — 9 мая 2023 года (15 и 11 выходных дней соответственно). В этом году пик выездов за рубеж пришелся на первый выходной день каникул — 28 апреля.

Самыми популярными у россиян странами для путешествий на длинных выходных стали Белоруссия и Турция — на эти направления пришлось примерно по 20% поездок за границу на майские каникулы. На третьем месте, как и в прошлом году, оказался Казахстан (7% поездок). Практически такое же количество поездок россияне совершили в Объединенные Арабские Эмираты.

В этом году 53% поездок пришлись на дальнее зарубежье (против 46% годом ранее). Количество поездок в страны дальнего зарубежья при этом выросло в два раза год к году. Средняя продолжительность зарубежной поездки составила шесть дней.

В десятку популярных дальних стран помимо Турции и ОАЭ вошли Китай, Египет, Таиланд, Франция, Италия, Испания, Мальдивы и Германия. Доля европейских стран в структуре зарубежных поездок снизилась с 8 до 7%.

Значительнее всего свою долю в заграничных поездках россиян увеличили страны Юго-Восточной Азии: если в прошлые майские каникулы они занимали порядка 2% турпотока, то в этом году уже 4%. Лидерами по росту турпотока среди государств этого региона стали Индонезия и Вьетнам (примерно в шесть раз больше поездок).

Больше всего зарубежных поездок в прошедшие майские каникулы совершили жители Москвы (29% поездок), Московской области (12%), Санкт-Петербурга (8%), Краснодарского края (7%) и Свердловской области (3%).

Ранее РБК проанализировал статистику погранслужбы ФСБ России и заметил, что в первом квартале 2024 года число выездов россиян за рубеж выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (5,3 млн против 4,8 млн). Чаще всего россияне ездили в Абхазию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Таиланд. В топ-10 популярных направлений также попали Грузия, Армения и Эстония.