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В Лос-Анджелесе отравились пожарные, пытавшиеся потушить ангар с коноплей

В Лос-Анджелесе при попытке потушить ангар с коноплей отравились пятеро пожарных
В центре промышленного района Лос-Анджелеса загорелся крупный ангар. Пятеро пожарных получили отравление «едким туманом» и были госпитализированы. В ангаре незаконно выращивали каннабис
Фото: @lafd / Youtube
Фото: @lafd / Youtube

Промышленный район Лос-Анджелеса накрыло облаком конопляного дыма после пожара в ангаре, где располагалась одна из крупнейших незаконных плантаций в городе. Видео с места пожара публикуют Los Angeles Times и NBC.

По данным пожарной службы города, сообщение о задымлении на улице Ист-Ньютон поступило утром 9 марта. По прибытии на место пожарные обнаружили возгорание на крыше двухэтажного промышленного здания площадью 9,1 тыс. кв. футов (около 845 кв. м). Пятеро пожарных, которые первыми вошли в здание, получили отравление «едким туманом», в составе которого была серная кислота. Их госпитализировали в районную больницу в удовлетворительном состоянии. Пожар на незаконной плантации был потушен менее чем за час.

В Соединенных Штатах каннабис разрешен в 38 из 50 штатов для медицинского использования и в 24 штатах (в том числе в Калифорнии) для рекреационного использования. На федеральном уровне каннабис классифицируется как наркотик списка I в соответствии с Законом о контролируемых веществах, который, как установлено, обладает высоким потенциалом злоупотребления и не допускается к медицинскому применению, что запрещает его использование в любых целях.

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В феврале 2024-го в Южном Лос-Анджелесе взорвалась подпольная нарколаборатория — по данным полиции, там перерабатывали гашишное масло, которое получают из растений марихуаны с использованием бутана. Как отмечает Los Angeles Times, на месте пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, еще одного мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Лос-Анджелес конопля каннабис пожары
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