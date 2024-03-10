В Лос-Анджелесе отравились пожарные, пытавшиеся потушить ангар с коноплей
Промышленный район Лос-Анджелеса накрыло облаком конопляного дыма после пожара в ангаре, где располагалась одна из крупнейших незаконных плантаций в городе. Видео с места пожара публикуют Los Angeles Times и NBC.
По данным пожарной службы города, сообщение о задымлении на улице Ист-Ньютон поступило утром 9 марта. По прибытии на место пожарные обнаружили возгорание на крыше двухэтажного промышленного здания площадью 9,1 тыс. кв. футов (около 845 кв. м). Пятеро пожарных, которые первыми вошли в здание, получили отравление «едким туманом», в составе которого была серная кислота. Их госпитализировали в районную больницу в удовлетворительном состоянии. Пожар на незаконной плантации был потушен менее чем за час.
В Соединенных Штатах каннабис разрешен в 38 из 50 штатов для медицинского использования и в 24 штатах (в том числе в Калифорнии) для рекреационного использования. На федеральном уровне каннабис классифицируется как наркотик списка I в соответствии с Законом о контролируемых веществах, который, как установлено, обладает высоким потенциалом злоупотребления и не допускается к медицинскому применению, что запрещает его использование в любых целях.
В феврале 2024-го в Южном Лос-Анджелесе взорвалась подпольная нарколаборатория — по данным полиции, там перерабатывали гашишное масло, которое получают из растений марихуаны с использованием бутана. Как отмечает Los Angeles Times, на месте пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, еще одного мужчину госпитализировали в критическом состоянии.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков