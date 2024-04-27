В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон

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В ночь на 27 апреля в Темрюкском районе Краснодарского края на мусорном полигоне начался пожар, сообщает оперштаб региона в своем телеграм-канале.

«Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП «Универсал». По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана», — уточнили в оперштабе.

Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, информация о возгорании поступила в 2:25. В 4:40 очаг локализовали, идет дым. В 14:26 на месте продолжаются работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. В тушении задействованы 13 человек и восемь единиц техники.

Ранее 27 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. По его словам, военные подавили более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Кондратьев уточнил, что возникшие в результате атаки пожары тушат.