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Общество ,  
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Врач оценил вред от лекарств из «гуляющего по сети» списка для водителей

Академик Сычев оценил вред от лекарств из гуляющего по сети списка для водителей
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Препараты, включенные в распространенный в интернете список лекарств, после приема которых якобы запрещено управлять автомобилем, могут вызывать у людей мешающие вождению эффекты, но все зависит от дозировки и чувствительности человека.

Об этом сообщил РБК клинический фармаколог, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, академик РАН Дмитрий Сычев.

Он отметил, что этот список не содержит запретов, а лишь информирует о лекарствах, в инструкциях по применению которых указано возможное влияние на способность управлять транспортным средством.

«Действительно, ряд лекарственных препаратов может вызывать нежелательные реакции (в первую очередь седативный и даже снотворный эффект), которые могут снижать концентрацию и внимание человека. Эти нежелательные реакции, как правило, зависят от дозы и также индивидуальной чувствительности человека», — сказал фармаколог.

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Нежелательная реакция может повлиять не только на водителя автомобиля, она может оказаться значимой для управления любым транспортом, механизмами, для людей любых «операторских» профессий (летчики, машинисты поездов и т.д.).

Он добавил, что вообще любой лекарственный препарат может оказывать как лечебный эффект, так и — в отдельных случаях — негативное воздействие. И важно помнить, что каждый поступающий в продажу лекарственный препарат перед регистрацией проходит доклинические и клинические исследования, которые и выявляют те или иные нежелательные реакции, отметил врач.

«Эта информация в обязательном порядке попадает в инструкцию по медицинскому применению, она вложена в каждую упаковку лекарства», — добавил академик. И если при применении лекарств в реальной практике врачи обнаруживают какие-то ранее неучтенные нежелательные реакции у пациентов, эти сведения обязательно добавляются при обновлении инструкций.

У таких препаратов в инструкции обязательно есть соответствующее предупреждение, о котором следует помнить не только врачам при назначении лекарств, но и фармацевтам и провизорам, когда они рекомендуют безрецептурные препараты, и самим водителям при применении подобных таблеток и микстур, заключил Сычев.

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Это может оказаться значимым при управлении автотранспортом, другими видами транспорта, механизмами, для людей других «операторских» профессий (летчики, машинисты поездов и т.д.) и повышать риски аварийных ситуаций, в том числе ДТП, которые могут повлечь нанесение вреда как самому человеку, так и окружающим.

Ранее Минздрав сообщил, что в интернете распространяется список лекарств, после приема которых якобы запрещено управлять автомобилем. В ведомстве уточнили, что перечень носит информационный характер.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня», — пояснили в министерстве.

В списке перечислены препараты, которые, в частности, содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт и подобные составляющие.

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