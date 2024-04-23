Йод попал в список препаратов для учета из-за технической ошибки

В Минздраве заявили, что ошибочно внесли йод в список лекарств для учета

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Продажа спиртового раствора йода в России не подлежит ограничениям, в недавнее письмо Минздрава с уточнением списка препаратов, подлежащих учету, он попал из-за технической ошибки. Об этом заявил «РИА Новости» помощник главы министерства Алексей Кузнецов.

По его словам, «при формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена».

Любые аптека или склад, где хранятся лекарства, обязаны вести предметно-количественный учет лекарственных средств, регистрируя каждую продажу, списание или прием. Минздрав формирует соответствующий перечень и рассылает уведомление по организациям.

Оператор системы маркировки «Честный знак» пояснил, что отметка о таком учете необходима для соблюдения закона участниками оборота при отгрузке таких препаратов своим контрагентам. На продаже лекарств потребителям это не сказывается.

В российских аптеках сейчас продается пятипроцентный спиртовой раствор йода. Он в основном используется в качестве антисептика для наружного применения, внутрь принимается по рекомендации врача. Отпускается препарат без рецепта.