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В Минздраве заявили, что ошибочно внесли йод в список лекарств для учета

Йод попал в список препаратов для учета из-за технической ошибки
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Продажа спиртового раствора йода в России не подлежит ограничениям, в недавнее письмо Минздрава с уточнением списка препаратов, подлежащих учету, он попал из-за технической ошибки. Об этом заявил «РИА Новости» помощник главы министерства Алексей Кузнецов.

По его словам, «при формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена».

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Любые аптека или склад, где хранятся лекарства, обязаны вести предметно-количественный учет лекарственных средств, регистрируя каждую продажу, списание или прием. Минздрав формирует соответствующий перечень и рассылает уведомление по организациям.

Оператор системы маркировки «Честный знак» пояснил, что отметка о таком учете необходима для соблюдения закона участниками оборота при отгрузке таких препаратов своим контрагентам. На продаже лекарств потребителям это не сказывается.

В российских аптеках сейчас продается пятипроцентный спиртовой раствор йода. Он в основном используется в качестве антисептика для наружного применения, внутрь принимается по рекомендации врача. Отпускается препарат без рецепта.

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