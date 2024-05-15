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Общество ,  
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Суд смягчил приговор экс‑главе псковского отделения «Открытой России»

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Суд изменил приговор бывшему координатору псковского отделения движения «Открытая Россия» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) Лии Милушкиной по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Вместо десяти с половиной лет лишения свободы ей дали полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Исполнение назначенного в 2021 году наказания с лишением свободы в колонии строгого режима было отсрочено до достижения ребенком Милушкиной 14 лет, то есть до конца апреля 2024 года. К этому времени в суд поступило представление уголовно-исполнительной инспекции об освобождении женщины от отбывания наказания либо замене приговора на более мягкий.

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Фото:Лия Милушкина / Facebook

В представлении инспекторы отметили, что на профилактическую работу за время отсрочки наказания она «реагировала положительно». Милушкина на учете в органах опеки не состоит, родительских прав ее не лишали, детей не отбирали.

На работе ее охарактеризовали удовлетворительно, у нее есть постоянный доход, к уголовной и административной ответственности в период отсрочки от отбывания наказания не привлекалась.

Также бывший координатор движения не состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере, спиртным не злоупотребляет. «Вину в содеянном полностью признала, при этом страдает рядом хронических заболеваний», — добавили в пресс-службе.

Милушкину и ее мужа задержали в 2019 году. По версии следствия, супруги распространяли амфетамин в контейнерах из-под «Киндер-сюрприза». При этом на изъятых у активистов контейнерах не нашли их отпечатков пальцев, сообщила изданию адвокат Татьяна Мартынова.

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В апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России три иностранные неправительственные организации, среди которых зарегистрированная в Великобритании организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия», Институт современной России (США) его сына Павла Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). Организация продолжила деятельность без регистрации.

В мае 2021 года глава «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о прекращении деятельности и закрытии всех отделений в регионах. В июне того же года против Пивоварова возбудили уголовное дело из-за репоста на Facebook, сделанного в августе 2020 года.

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Теги
Псковская область приговор смягчение

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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