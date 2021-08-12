Экс‑главе «Открытой России» в Пскове дали 10,5 лет колонии

Фото: Лия Милушкина / Facebook

Псковский районный суд приговорил к десяти с половиной годам колонии бывшую главу местного отделения «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Лию Милушкину по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщила РБК ее адвокат Татьяна Мартынова.

«При этом суд применил ст. 82 Уголовного кодекса, отсрочив ей исполнение наказания до 14-летия ребенка — до 2024 года, так что в места лишения свободы она [пока] не отправится», — подчеркнула Мартынова.

Мартынова подчеркнула, что Милушкина будет обжаловать приговор, «это даже не обсуждается».

Супруг Милушкиной Артем, который проходит по тому же делу, получил 11 лет колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».