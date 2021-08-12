Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,57 (-0,4) Инвестиции, 12:35
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 86,35 (-0,28) Инвестиции, 12:35
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. Видео Общество, 23:03 Мэр Воронежа договорился о помощи пострадавшим при взрыве в автобусе Общество, 22:58 Рублев вылетел с теннисного турнира в Торонто Спорт, 22:48 ВОЗ создаст новую группу по изучению происхождения коронавируса Общество, 22:43 Магучих фразой «я верна Украине» объяснила совместное фото с Ласицкене Спорт, 22:26 Экс‑главе «Открытой России» в Пскове дали 10,5 лет колонии Политика, 22:19 Слуцкий назвал причин вылета «Рубина» из еврокубков Спорт, 22:15 Последствия взрыва в автобусе в Воронеже. Видео Общество, 22:11 «Сочи» объявил стартовый состав на матч Лиги конференций Спорт, 21:58 В Воронеже 12 человек пострадали при взрыве в автобусе Общество, 21:50 «Рубин» проиграл польскому клубу и вылетел из еврокубков Спорт, 21:37 Петербургский избирком не допустил до выборов весь список «Родины» Политика, 21:20 Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму и Краснодарском крае Общество, 21:01 Нападающий сборной России подписал новый контракт со «Спартаком» Спорт, 20:56
Политика ,  
0 

Экс‑главе «Открытой России» в Пскове дали 10,5 лет колонии

Фото: Лия Милушкина / Facebook
Фото: Лия Милушкина / Facebook

Псковский районный суд приговорил к десяти с половиной годам колонии бывшую главу местного отделения «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Лию Милушкину по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщила РБК ее адвокат Татьяна Мартынова.

«При этом суд применил ст. 82 Уголовного кодекса, отсрочив ей исполнение наказания до 14-летия ребенка — до 2024 года, так что в места лишения свободы она [пока] не отправится», — подчеркнула Мартынова.

Мартынова подчеркнула, что Милушкина будет обжаловать приговор, «это даже не обсуждается».

Супруг Милушкиной Артем, который проходит по тому же делу, получил 11 лет колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».

«Правозащита Открытки» объявила о прекращении своей деятельности
Политика
Анастасия Буракова

Милушкину и ее мужа задержали в 2019 году. Как сообщает «Медуза», по версии следствия, Милушкины якобы распространяли амфетамин в контейнерах из-под «Киндер-сюрприза». При этом на изъятых у активистов контейнерах не нашли их отпечатков, сообщила изданию адвокат Татьяна Мартынова.

В апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России три иностранные неправительственные организации, среди которых зарегистрированная в Великобритании организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия», Институт современной России (США) его сына Павла Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). Организация продолжила деятельность без регистрации.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

В мае 2021 года глава «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о прекращении деятельности и закрытии всех отделений в регионах. В июне против Пивоварова возбудили уголовное дело из-за репоста на Facebook, сделанного в августе прошлого года.

Журналисты BBC полагают, что речь идет о записи от 13 августа: это репост публикации кубанского депутата Александра Коровайного. В ней говорится об избирательной кампании активистки «Открытой России» Яны Антоновой (она зарегистрировалась на выборах в гордуму Краснодара, но проиграла, уступив кандидату от «Единой России»).

«Открытая Россия» наркотики колония новости
Материалы по теме
«Правозащита Открытки» объявила о прекращении своей деятельности
Политика
«Открытые медиа» заявили о прекращении работы после блокировки сайта
Технологии и медиа
Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter