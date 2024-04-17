Уголовное дело о гибели экс-главреда «Газеты.ru» передали в суд Крыма

Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

В Симферопольский районный суд передали дело о гибели экс-руководителя крымского подразделения «Россия сегодня» журналистки Светланы Бабаевой. Оно появилось в картотеке суда 15 апреля.

Дело завели по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. По статье грозит до двух лет лишения свободы. Обвиняемым проходит Малев Игорь Николаевич. Муж покойной Евгений Двоскин сообщил «РИА Новости», что заседание назначено на 10:00 мск 15 мая.

РБК направил запрос в Симферопольский районный суд Крыма, обратился за комментарием в пресс-службу МВД и главное управление СК по республике Крым и Севастополю.

Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Ей было 50 лет. Глава республики Сергей Аксенов назвал ее смерть невосполнимой утратой и выразил соболезнования близким погибшей.

Бабаева начала журналистскую карьеру в «Московских новостях», затем работала в «Известиях», возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании, а после была шеф-редактором корпункта агентства в США. В 2013–2016 годах она занимала пост главного редактора «Газета.ru». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.