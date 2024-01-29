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Технологии и медиа ,  
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Минцифры опровергло сбор и хранение биометрии на «Госуслугах»

Минцифры: «Госуслуги» не хранят и не собирают биометрические данные россиян
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

«Госуслуги» не хранят и не собирают биометрию, сообщило Министерство цифрового развития России в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что по закону банки должны передать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС).

«На «Госуслугах» биометрия не хранится! На портале есть лишь информация о биометрии, размещенной в ЕБС. Она отображается в личном кабинете портала. Граждане могут удалить биометрию в любой момент после передачи в ЕБС», — говорится в сообщении.

Банк должен уведомить владельца биометрии о передаче данных в ЕБС за 30 дней, после импорта он обязан их удалить.

В Минцифры напомнили, что удалить свои данные из ЕБС можно либо в личном кабинете на «Госуслугах», либо отозвать согласие на размещение в единой биометрической системе у оператора ЕБС — Центра биометрических технологий.

Сдача и сбор биометрии в ЕБС добровольны. Для регистрации данных в системе гражданин по закону обязан дать на это согласие.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

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Ранее телеграм «Осторожно, новости» сообщил, что Тинькофф Банк собирает и передает биометрию в «Госуслуги».

По информации телеграм-канала, согласиться на сбор данных можно при подписании договора с представителем банка, авторизации в свежей версии приложения «Тинькофф» на Android, клике на сторис или баннер в приложении, а также после ввода пин-кода в банкомате.

Позднее читатели «Осторожно, новости» пожаловались, что Тинькофф Банк передает биометрию в «Госуслуги» без их ведома. По данным телеграм-канала, с такой же проблемой столкнулись и клиенты «Сбербанка».

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