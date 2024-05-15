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Военная операция на Украине ,  
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СК разоблачил схему легализации мигрантов через гражданство Украины

СК: в Домодедово вскрыли схему легализации мигрантов через гражданство Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

СК разоблачил схему легализации мигрантов через гражданство Украины
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Оперативники задержали в Подмосковье 15 человек по делу о легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам, в том числе к ответственности привлекается бывший сотрудник миграционной службы управления МВД Домодедово.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, мигранты из разных стран за сумму от 400 тыс. до 700 тыс. руб. получали российское гражданство по фальшивым украинским документам.

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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В числе задержанных оказались также трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.

Дело возбуждено по нескольким статьям — за организацию незаконной миграции, служебный подлог и использование заведомо подложного документа (пункты «а, б» ч. 2 ст. 322.1, пункты «а, б,в» ч. 2 ст. 322.1, ч.1 ст. 292 и ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса России).

Следователи полагают, что свою преступную деятельность четыре жителя Подмосковья вели с июля по декабрь 2023 года, когда организовали незаконный въезд в Россию и незаконное же пребывание 11 иностранцев.

Здесь им выдали подложные документы о наличии гражданства Украины и регистрации на территории Херсонской области, которые потом помогли по упрощенной схеме получить российский паспорт. Теперь четверо предполагаемых организаторов легализации мигрантов находятся под арестом, сами иностранцы — под подпиской о невыезде.

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Теги
Подмосковье легализация мигрантов задержание

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