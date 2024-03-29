В Балашихе за легализацию 1,5 тыс. мигрантов задержали двух сотрудниц МВД

В Балашихе за легализацию 1,5 тыс. мигрантов задержали двух сотрудниц МВД

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В подмосковной Балашихе полицейские задержали предпринимательницу и двух сотрудниц миграционного управления МВД, которые фиктивно поставили на учет около 1,5 тыс. мигрантов, сообщают телеграм-канал Baza и «МК».

По данным «МК», подделывавшая документы группа действовала с января 2022 года. В нее входили десять человек, в том числе муж, 18-летний сын и 26-летняя дочь предпринимательницы. Также сообщниками выступали руководитель центра по изучению русского языка и собственники квартир, которые регистрировали у себя мигрантов. По информации Baza, по делу задержали 12 человек.

Предпринимательницу следователи считают организатором схемы, пишет Baza. По данным канала, она владеет Бюро миграционных услуг, расположенным в Реутове. Регистрацию для мигрантов в основном оформляли там и в Балашихе, отмечают издания.

Задержанные полицейские работают в территориальном пункте отдела по вопросам миграции Балашихинского муниципального управления МВД, уточняет «МК». Одна из них возглавляет это подразделение и имеет звание майора, пишет газета. Вторая задержанная сотрудница МВД — ее подчиненная в звании капитана, отмечают издание и канал.

У начальницы территориального пункта отдела по вопросам миграции при обысках изъяли 2,2 млн руб. и $10 тыс., пишет «МК». Baza сообщает о сумме свыше 3 млн руб., а также изъятии копий миграционных карт.

По информации телеграм-канала, против предпринимательницы возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК). По ней может грозить до семи лет лишения свободы. «МК» пишет, что женщину ранее уже судили за аналогичные преступления.

В пресс-службе МВД Московской области РБК сообщили, что на момент публикации не располагали сведениями об этой операции.