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Новое правительство 2024 ,  
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Думский комитет по энергетике поддержал кандидатуры Новака и Цивилева

Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Новака и Цивилева
Сюжет
Новое правительство 2024
Александр Новак и Сергей Цивилев
Александр Новак и Сергей Цивилев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера, а Сергея Цивилева — на пост министра энергетики, сообщил глава комитета Павел Завальный, передает корреспондент РБК.

По его словам, единогласная поддержка кандидатов со стороны комитета показывает, что и Новак, и Цивилев справятся с поставленными задачами. Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая, министров — 14 мая.

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Ожидается, что Новак в дополнение к сфере энергетики, за которую он отвечал и в прежнем правительстве, будет курировать и экономический блок.

Сергей Цивилев в настоящее время занимает пост главы Кемеровской области. Он не единственный губернатор, номинированный в правительство: глава Калининградской области Антон Алиханов представлен на должность министра промышленности и торговли, губернатор Курской области Роман Старовойт — на пост министра транспорта, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — на пост министра спорта.

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Александр Новак Сергей Цивилев Госдума
Александр Новак фото

Александр Новак

и.о. вице-премьера России
23 августа 1971 года
Сергей Цивилев фото

Сергей Цивилев

кандидат в министры энергетики России
21 сентября 1961 года
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