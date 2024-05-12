Думский комитет по энергетике поддержал кандидатуры Новака и Цивилева

Александр Новак и Сергей Цивилев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера, а Сергея Цивилева — на пост министра энергетики, сообщил глава комитета Павел Завальный, передает корреспондент РБК.

По его словам, единогласная поддержка кандидатов со стороны комитета показывает, что и Новак, и Цивилев справятся с поставленными задачами. Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая, министров — 14 мая.

Ожидается, что Новак в дополнение к сфере энергетики, за которую он отвечал и в прежнем правительстве, будет курировать и экономический блок.

Сергей Цивилев в настоящее время занимает пост главы Кемеровской области. Он не единственный губернатор, номинированный в правительство: глава Калининградской области Антон Алиханов представлен на должность министра промышленности и торговли, губернатор Курской области Роман Старовойт — на пост министра транспорта, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — на пост министра спорта.