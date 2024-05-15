В Канаде объявили эвакуацию центра добычи нефтеносных песков из-за пожара
В Канаде в городе Форт-МакМюррей—центре добычи нефтеносных песков — объявили эвакуацию из-за надвигающегося крупного лесного пожара, пишет Reuters.
Пожар вызван засухой и сильным ветром, он угрожает городу с прошлой недели, его площадь составляет примерно 21 тыс. га, сообщает CBS News. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали около 6 тыс. жителей покинуть свои дома.
Форт Мак-Муррей — городской район в муниципалитете Вуд-Баффало в провинции Альберта. В нем проживает около 70 тыс. человек.
В прошлом году почти 5 тыс. человек эвакуировали из Британской Колумбии — западной провинции Канады. В городах объявили чрезвычайное положение из-за пожаров на восточной стороне озера Оканаган.
Огонь уничтожил исторический курорт, который находился на этом озере, и значительное количество домов к северу от Западной Келоуны. Масштабные лесные пожары привели к повышению стоимости нефти, так как компании по ее добыче в регионе были вынуждены свернуть производство.
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