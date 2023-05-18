NYT сообщила о росте стоимости нефти из-за лесных пожаров в Канаде

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Масштабные лесные пожары на западе Канады вынуждают компании сворачивать производство, а это, в свою очередь, увеличивает стоимость ресурсов, сообщила The New York Times.

Как пишет газета, на значительной часть территорий в провинции Альберта газодобыча остается под «очень большим» либо «экстремальным» риском пожаров. Кроме того, под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается около 2,7 млн барр. нефти в сутки.

По данным энергетической консалтинговой фирмы Rystad Energy, из-за возгораний, угрожающих месторождениям и трубопроводам, крупнейшие игроки, включая Chevron и Paramount Resources, совместно сократили добычу. Объем эквивалентен не менее чем 240 тыс. барр. нефти в сутки. Сбои способствовали росту цен на углеводороды.

Chevron сообщила, что остановила добычу на своих нефтяных и газовых месторождениях Кайбоб в центральной Альберте. Paramount временно закрыла завод по переработке природного газа, а также производство на нескольких газовых месторождениях. Обе компании заявили, что уделяют приоритетное внимание безопасности своих работников.

Как отмечает NYT, это не первый раз, когда добыче газа и нефти в Канаде был нанесен ущерб из-за природных пожаров. Они происходят на фоне многолетней засухи и аномально высоких температур, что климатологи связывают с изменением климата.

«Канада находится в сложной ситуации, поскольку нефтегазовая промышленность долгое время была очень важной частью нашей экономики. Но реальность такова, что мир должен отказаться от ископаемого топлива <...>, иначе экстремальные погодные условия и лесные пожары и то, что мы видим, просто станут непереносимыми», — считает директор по адаптационным исследованиям в некоммерческом Канадском институте климата Райан Несс.