Минобороны Британии: Лондон не будет заставлять Украину отказаться от территорий

Британия пообещала не принуждать Украину отказываться от территорий

Великобритания не станет принуждать Украину подписать мирное соглашение, заявил британский министр обороны Грант Шаппс в интервью Times Radio.

«Нет никакого смысла в том, чтобы Великобритания пыталась убедить Украину, силой или каким-либо иным образом, согласиться на отказ от части своей территории. Это решение полностью за Украиной», — сказал Шаппс (цитата по Politico).

Он добавил, что Великобритания также не будет отказываться от поддержки Украины.

Накануне Грант сообщил, что британская морская пехота получит до шести новых кораблей, способных запускать ударные дроны и вести огонь из лазерной системы ПВО DragonFire.

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал передачу крупнейшего в истории страны пакета военной помощи Украине — Лондон поставит Киеву вооружений на сумму £500 млн (около $624 млн).

Москва осуждает финансовую и военную помощь Украине.