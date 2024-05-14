Новые корабли ВМС Британии оснастят ударными дронами и лазерным оружием

Dragon Fire (Фото: Dstl / Global Look Press)

Британская морская пехота получит до шести новых кораблей, способных запускать ударные дроны и вести огонь из лазерной системы ПВО DragonFire. Об этом в интервью The Telegraph сообщил министр обороны станы Грант Шэппс.

«Мы делаем эти важные инвестиции в судостроение, чтобы в будущем королевский флот имел возможность сдерживать наших противников», — сказал он. Основными угрозами министр назвал Китай и Россию, которые «усиленно вкладываются в свои вооруженные силы».

В конце апреля британский премьер Риши Сунак объявил, что Лондон увеличит расходы на оборону с 2,3 до 2,5% от ВВП страны к 2030 году. «Это предоставит дополнительные £75 млрд на оборону к концу десятилетия и обеспечит нам место крупнейшей оборонной державы в Европе», — подчеркнул он.

В январе Великобритания успешно испытала лазерную систему ПВО DragonFire. Дальность действия комплекса засекречена, но уже известно, что он способен превратить металлическую поверхность в плазму с температурой 3000 °С и может за секунды прожечь листовой металл.

DragonFire планируют принять на вооружение к 2027 году. Систему разрабатывают преимущественно для уничтожения дронов, использование которых стало новой вехой в современных вооруженных конфликтах, как показали бои на Украине и Ближнем Востоке, отметил The Telegraph.