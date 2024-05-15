Губернатор Гладков: в Белгороде второй раз за ночь объявлена ракетная опасность

В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, ракетная опасность была объявлена в Грайворонском городском округе, сообщили в мэрии.

Власти Белгорода призвали жителей по возможности оставаться дома.

Сигнал ракетной опасности был запущен в 4:13 по мск, за три часа до этого — в 00:51 по мск — в городе также объявляли ракетную опасность, его отменили спустя почти три часа.

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. 11 мая Минобороны России докладывало, что средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire RM-70 над территорией региона.