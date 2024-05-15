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Бизнес ,  
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Казахстанская дочка Carlsberg проиграла спор о бренде «Балтика»

Суд не признал право казахской «дочки» Carlsberg на бренд «Балтика»

Тринадцатый арбитражный апелляционный Санкт-Петербурга и Ленинградской области суд оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительным договора о передаче товариществу с ограниченной ответственностью Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в шести странах СНГ и Монголии, следует из карточки суда.

Carlsberg Kazakhstan оспаривала решение арбитражного суда от 24 января. Акт не опубликован, так как дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в документах конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну.

Предметом судебного разбирательства по иску «Балтики» к компаниям Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили «Балтика» и Carlsberg Kazakhstan.

Суд признал недействительной передачу «Балтики» структуре Carlsberg
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду пивоваренной компании «Балтика», для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркмении, «включая права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки».

В ноябре 2023 года суд арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по статье о мошенничестве Шерстенников и вице-президент «Балтики» Антон Рогачевский были задержаны по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива. В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти оценили ущерб государству почти в 300 млн руб. По данным ведомства, несколько руководителей «Балтики» заключили договор с иностранной компанией. Они получали право на использование иностранного пивного бренда в России, а иностранцам передали право на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств.

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Теги
пиво «Балтика» интеллектуальная собственность аппеляция Carlsberg Казахстан

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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