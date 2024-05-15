В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. Накануне средства ПВО сбили над несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. 14 мая ракетную опасность в городе объявляли более десяти раз. В селе Красный Октябрь в трех частных домах выбило окна. Также были повреждены кровли и фасады домов.