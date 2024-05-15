Генсек ООН Гутерриш отправил Путину письмо в связи с инаугурацией

Генсек ООН отправил Путину письмо в связи с инаугурацией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией, которая состоялась 7 мая. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Да, мы это сделали», — сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). Других подробностей он не привел.

Подобные письма генсек направляет избранным на выборах президентам после их инаугурации, сказал 7 мая официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

Инаугурация президента России прошла в Большом Кремлевском дворце, Путин занял пост главы государства в пятый раз. Он будет занимать эту должность следующие шесть лет.