Генсек ООН отправил Путину письмо в связи с инаугурацией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией, которая состоялась 7 мая. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
«Да, мы это сделали», — сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). Других подробностей он не привел.
Подобные письма генсек направляет избранным на выборах президентам после их инаугурации, сказал 7 мая официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
Инаугурация президента России прошла в Большом Кремлевском дворце, Путин занял пост главы государства в пятый раз. Он будет занимать эту должность следующие шесть лет.
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