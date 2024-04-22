Треть пользователей смартфонов заявили о готовности перейти на «кирпичи»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Две трети россиян, пользующихся достаточно продвинутыми смартфонами, не готовы расстаться с привычной техникой, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Тогда как 34% опрошенных (то есть каждый третий) заявили о готовности вернуться к кнопочному мобильному.

Отказ от продвинутой техники неприемлем для тех, кто пользуется ею для работы, учебы (76% респондентов), онлайн-покупок (74%) и просмотра социальных сетей (73%). В то же время 13% опрошенных полностью уверены, что прекрасно обошлись бы без высокотехнологичных устройств.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга от современных гаджетов может отказаться 21% пользователей, в городах-миллионниках — 27%, а в селах — 40% респондентов.

ВЦИОМ отметил, что различие в поколениях особенно ярко выражено именно в отношении к технологиям. Так, смартфоном лучше владеют постсоветские поколения — поколение Z (родившиеся в 2001 году и позднее), миллениалы (между 1982 и 2000 годами) и реформенному поколению (рожденные в 1968—1981 годы). Среди опрошенных этого возраста от 91 до 100% привержены использованию современных технологий. Среди россиян 1948—1967 годов рождения (поколение застоя) доля пользователей современной техникой составляет 71%, а из родившихся до 1947 года умеют и хотят обращаться со сложной техникой только 55% респондентов.

Зависимость от смартфонов (номофобию) наблюдают за собой 26% опрошенных. 58% утверждают, что спокойно обходятся без «цифрового помощника». Причем дискомфорт без постоянного доступа к гаджету чаще испытывают младшие миллениалы (годы рождения между 1992 и 2000), таких 40%, а среди советских поколений переживают о забытом телефоне лишь 13–17% участников опроса.

В опросе, проведенном 14 апреля 2024 года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод исследования — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.