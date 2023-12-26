Россияне рассказали о своих тратах в 2023 году

Россияне в 2023 году больше всего тратили на продукты, одежду, транспорт и жилье

Покупки питания, одежды и обуви, а также траты на транспорт и жилье стали самыми большими статьями расходов жителей России в 2023 году. Опрос также отразил заметное сокращение трат на образование и общепит за год

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В топ-3 статей расходов россиян в 2023 году вошли продукты питания, одежда и обувь, а также транспорт и жилье, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах» (результаты есть у РБК).

Согласно данным опроса, расходы на продукты питания заняли наибольшую долю в структуре семейного или личного бюджета россиян в 2023 году, как и в 2022-м. В среднем они составили 31% от всех ежемесячных трат. В прошлом году этот показатель достигал 35%. При этом, согласно исследованию, доля трат на продукты питания оказалась выше у лиц старше 45 лет (33% от общего бюджета против 22% среди молодежи) и жителей Центрального федерального округа (36%).

Второе место по объему статьи расходов россиян заняли покупки одежды и обуви — в 2023 году в среднем этот показатель составил 15% от общего бюджета, что на 4 п.п. выше, чем в 2022 году (11%), говорится в исследовании. При этом доля трат на эти категории товаров оказывалась выше у опрошенных старше 45 лет (16% от общего бюджета).

На третьем месте по объему трат в общей структуре расходов россиян в 2023 году оказались платежи, связанные с личным или общественным транспортом, а также жильем. Согласно результатам исследования, в среднем россияне тратят на эти позиции по 11% своего бюджета. Специалисты НАФИ и «Ингосстраха» отмечают, что за последний год расходы на ЖКХ и аренду жилья остались практически без изменений, а транспортные расходы, такие как содержание личного автомобиля, проезд в общественном транспорте, поездки на такси, выросли на 2 п.п. (в 2022 году данный показатель составлял 9%). Исследование показало, что самые большие расходы на транспорт имеют работающие россияне (12% от общего бюджета) и респонденты с высоким уровнем дохода (18%), на жилье — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (16%).

Согласно опросу, значимое место среди второстепенных трат, которые не входят в основные и наиболее крупные категории статей расходов, заняли расходы, связанные с медициной и здоровьем. В 2022 и 2023 годах этот показатель остался неизменным и составил 9% от общего бюджета. Траты россиян на досуг и культуру за год выросли всего на 1 п.п. (8% от общего бюджета в 2023-м и 7% в 2022-м). Результаты исследование также зафиксировали сокращение расходов на образование, в том числе на дополнительное образование для детей, а также на кафе и рестораны.

«Результаты нашего совместного с НАФИ исследования показывают, что траты опрошенных по сравнению с 2022 годом существенно изменились. Если в прошлом году у россиян на образование и рестораны приходилось 16% расходов, то в 2023 году эти расходы сократились вполовину до 8%», — заявила директор стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.

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По ее словам, за последний год произошло изменение поведенческих привычек населения, вызванное различными факторами, в том числе инфляцией в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь и транспорт. Васильева отметила также сокращение расходов на продукты питания из-за необходимости высвобождать средства для удовлетворения потребностей в других категориях. «В целом, можно сказать, что у россиян растет доля первичных расходов по сравнению со второстепенными», — заключила она.

Опрос был проведен в декабре 2023 года, в нем приняли участие 1 тыс. человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о планах россиян потратить на празднование Нового года рекордную сумму денежных средств. По данным ВЦИОМ, в среднем эта статья расходов респондентов составит 54 067 руб.